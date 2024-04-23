الخارجية تدين جرائم الاحتلال الشنيعة في غزة واكتشاف مقابر جماعية

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تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب الشنيعة في قطاع غزة دون رادع، وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.



مزيد من انتهاكات الاحتلال:



وتؤكد الوزارة أن إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المأسي الإنسانية والدمار.وجددت مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها.