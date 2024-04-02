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الخارجية تدين قصف الاحتلال قنصلية إيران في دمشق

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ارشيفية
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وعبّرت "الخارجية" عن رفض المملكة القاطع استهداف  المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكًا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحماية الدبلوماسية.اضافة اعلان

مقتل 8 في غارة للاحتلال على قنصلية إيران بدمشق:

وقتل 8 أشخاص على الأقل، مساء الإثنين، إثر قصف للاحتلال استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.
وقالت قناة العالم الإيرانية إن مبنى القنصلية دمر بالكامل.
يأتي ذلك وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية في المكان، فيما قالت وكالة "رويترز" إن القائد بالحرس الثوري محمد رضا زاهدي قتل في القصف.
وزاهدي برتبة عميد وهو قائد "قوة القدس" في لبنان وسوريا.

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