الدوسري: إنشاء 3 أكاديميات إعلامية لتدريب أكثر من 4000 متدرب

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أعلن وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، أن الوزارة أنشأت 3 أكاديميات إعلامية متناغمة، تهدف إلى تدريب أكثر من 4000 متدرب خلال عامين.

وقال خلال لقاء "سحور الإعلام" في نسخته الثانية، مساء أمس بالرياض، إن ذلك سيكون عبر 3 مسارات تعليمية، تحتوي على 50 مادة نظرية وعملية، وبرامج متخصصة، وذلك بالشراكة مع كبريات الجامعات العالمية.

وأضاف، أن الوزارة تعمل على الاستفادة من مجالات الذكاء الاصطناعي والإسهام فيها، في ظل النمو العالمي المتسارع بهذا القطاع، بحسب صحيفة "عكاظ".





الإعلام السعودي.. لاعب لا متفرج



وأوضح أن الإعلام السعودي سيكون لاعبًا أساسيًا وليس متفرجًا، حيث تم تأسيس مركز التميُّز للذكاء الاصطناعي بسواعد وطنيّة، ومعسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).وأشار إلى أنه تم تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة في برامج ودورات حديثة داخلية وخارجية؛ لافتًا إلى أن خبر المستقبل سيكتب بخوارزميات الإلهام، ويعرض على شاشة كبيرة اسمها الحلم السعودي.وأوضح أن وزارة الإعلام تسهم في تطوير القطاع من خلال إعادة هيكلته وتطوير مختلف إداراته، حيث أُنشِئت وحدةٌ خاصة باقتصاديات الإعلام لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، موضحًا أن الفرص كبيرة ولا مجال للتقاعس.