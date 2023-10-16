الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الحياة الفطرية يكشف حقيقة المقطع المتداول لمطاردة خنزير

خنزير بركةمياه
خنزير
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المقطع المتداول لمطاردة خنزير بري تم تصويره خارج المملكة. 

تم تسجيله خارج المملكةاضافة اعلان

وقال المركز عبر حسابه في منصة "إكس": إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه مطاردة لحنزير بري، يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المقطع تم تسجيله خارج المملكة.
ودعا المركز الجميع إلى توخي الدقة عند نشر أي محتوى عن الحياة الفطرية والعودة إلى المركز للتأكد من صحة المعلومة قبل تداولها.

اقرأ أيضا

كاشف الدخان
5:00 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الدفاع المدني: 4 فوائد لوجود كاشف الدخان في المنازل

لابؤب
4:59 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الطائف بمكة

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
4:34 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

"الزكاة": 5% ضريبة من قيمة العقار إلا في هذه الحالة

تنزيل
4:02 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أهم التوصيات.. "الداخلية" تختتم معرض جدة للتوعية بأضرار المخدرات

اقرأ أيضا

70 مليار ريال مساعدات المملكة للزائرين في 5 أعوام

هيئة الصناعات العسكرية تطلق عدداً من الفرص الاستثمارية بالقطاع

وزير الخارجية يناقش مع ولي عهد الكويت تطور الأوضاع في غزة

أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات والتحصيلي

27 ألف رخصة عقارية و77 ألف عقد وساطة خلال 3 أشهر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 8:49 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أهم 10.. انخفاض في أسعار الأرز وتحذير عاجل لجميع محافظات مكة

أخبار السعودية 4:29 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تحذير من صندوق الاستثمارات وتأثير "فيروس نيباه"

أهم 10 9:09 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تكدس الطلاب بمدارس الطائف وفاتورة سداد الضريبة من يتحملها؟

السفر الطائرة 4:35 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

مواصفات الأمتعة المسموح بحملها داخل الطائرة للمعتمر

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للعقار
2:21 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في بداية 2024

فيروس كورونا
2:04 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

"الصحة": لهذا السبب المملكة أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا

7ع5
2:03 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

فلسطين تدين جريمة قتل طفل مسلم في أمريكا بدافع الإسلاموفوبيا

الهيئة الملكية بالرياض
1:18 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

استعراض رؤية المملكة للمستقبل المستدام في فرنسا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صندوق التنمية العقارية
5:19 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بعد الأحكام القضائية .. إقراض متضرري العقاري نصف مليار ريال

العمرة
5:16 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بشرى لمعتمري هذه الدولة.. خفض رسوم التأمين الصحي لـ 88 ريالا

حساب المواطن - الدعم الشهري
5:13 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يلزم الإفصاح عن العنوان الوطني للمستفيد؟ حساب المواطن يوضح

حساب المواطن
4:23 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات والتحصيلي وأقل عمر للحصول على الدعم السكني

اختبار الأختبارات اختبارات
2:50 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات والتحصيلي

رقم-مرور-جدة-768x512
2:50 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من المرور.. غرامة 900 ريال إذا قمت بهذا التصرف