الحياة الفطرية يكشف حقيقة المقطع المتداول لمطاردة خنزير

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أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المقطع المتداول لمطاردة خنزير بري تم تصويره خارج المملكة.
تم تسجيله خارج المملكةوقال المركز عبر حسابه في منصة "إكس": إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه مطاردة لحنزير بري، يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المقطع تم تسجيله خارج المملكة.
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ودعا المركز الجميع إلى توخي الدقة عند نشر أي محتوى عن الحياة الفطرية والعودة إلى المركز للتأكد من صحة المعلومة قبل تداولها.
يؤكد المركز أن المقطع المتداول لمطاردة خنزير بري تم تصويره خارج المملكة. #محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/cxvHNXybjp— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) October 16, 2023