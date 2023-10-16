الحياة الفطرية يكشف حقيقة المقطع المتداول لمطاردة خنزير

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أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المقطع المتداول لمطاردة خنزير بري تم تصويره خارج المملكة.





تم تسجيله خارج المملكة اضافة اعلان



وقال المركز عبر حسابه في منصة "إكس": إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه مطاردة لحنزير بري، يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المقطع تم تسجيله خارج المملكة.ودعا المركز الجميع إلى توخي الدقة عند نشر أي محتوى عن الحياة الفطرية والعودة إلى المركز للتأكد من صحة المعلومة قبل تداولها.