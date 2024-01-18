الجبير: لدينا موارد هائلة من اليورانيوم وسنستخدمها

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد
الجبير،إن المملكة لديها موارد هائلة من اليورانيوم وسنستخدمها.
الجبير
يكشف عن إمكانيات المملكة الخاصة بالطاقة النوويةجاء
ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: خطوات جريئة نحو الاستدامة في منطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي
2024، في مدينة دافوس السويسرية.
المملكة
تهدف لأن تكون أكبر مصدر للطاقةوأوضح
خلال الجلسة أن المملكة تهدف لأن تكون أكبر مصدر للطاقة وليس فقط للنفط، وأنها تدعو
إلى تنويع مصادر الطاقة للاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وأكد أن المملكة، عضو مسؤول في المجتمع الدولي، وتعمل على عدم الاكتفاء باتباع المعايير وإنما وضعها، وتتعاون مع الدول الأخرى لتخفيض الانبعاثات ومواجهة تحديات التغير المناخي.