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الجبير: لدينا موارد هائلة من اليورانيوم وسنستخدمها

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عادل الجبير
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير،إن المملكة لديها موارد هائلة من اليورانيوم وسنستخدمها.اضافة اعلان

الجبير يكشف عن إمكانيات المملكة الخاصة بالطاقة النووية

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: خطوات جريئة نحو الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

المملكة تهدف لأن تكون أكبر مصدر للطاقة

وأوضح خلال الجلسة أن المملكة تهدف لأن تكون أكبر مصدر للطاقة وليس فقط للنفط، وأنها تدعو إلى تنويع مصادر الطاقة للاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وأكد أن المملكة، عضو مسؤول في المجتمع الدولي، وتعمل على عدم الاكتفاء باتباع المعايير وإنما وضعها، وتتعاون مع الدول الأخرى لتخفيض الانبعاثات ومواجهة تحديات التغير المناخي.

الرياض لديها نهج شمولي للحفاظ على البيئة

وبين أن الرياض لديها نهج شمولي للحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض والحد من آثار التغير المناخي بما في ذلك تبنيها نهج الاقتصاد الدائري للكربون والتشجير وأعاده التصميم المدن وتدوير النفايات.

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