أسعار النفط تواصل الصعود بعد توترات البحر الأحمر

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صعدت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم الأسواق توقعات ارتفاع الطلب على الخام، في ظل تجدد مخاوف نقص الإمدادات. اضافة اعلان





التوترات في البحر الأحمر



أسعار النفط



يأتي ذلك وسط شن غارات جوية من الولايات المتحدة وحلفائها ضد أهداف عسكرية للمتمردين الحوثيين في اليمن.وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1.15% بما يعادل 88 سنتًا عند 78.29 دولار للبرميل، بعد أن لامست 80.75 دولار، لتقلص خسائرها الأسبوعية عند 0.6%.فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.9% أو 66 سنتًا إلى 72.68 دولار للبرميل، بعد أن لامس 75.25 دولار، ليقلص خسائره الأسبوعية عند 1.55%.وزادت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 11% إلى 563.99 مليون طن متري (11.28 مليون برميل يومياً) في عام 2023 على أساس سنوي، ارتفاعاً من المستوى القياسي السابق، والمسجل في عام 2020، عند 10.81 مليون برميل يومياً، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك.