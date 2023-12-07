الجامعة الإسلامية: بدء استقبال طلبات الترشّح لجائزة "الخريجين الروّاد"

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أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، عن بدء استقبال طلبات الترشّح لجائزة "الخريجين الروّاد" في نسختها الثالثة، وذلك حتى الـ 20 من شهر رجب المقبل. اضافة اعلان



وحدّدت الجامعة الإسلامية أربعة فروع للجائزة هذا العام، والتي تشمل:

1 - الأثر العلمي.

2 - الإنجاز المهني.

3 - الأثر الاجتماعي.

4 - التنمية المستدامة.

5 - الإبداع وريادة الأعمال.

وأوضحت أنه يتم تكريم فائز واحد عن كل فرع، واستقبال طلبات الترشّح والاطلاع على شروط التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة على هذا الرابط (اضغط هنا). .





وصف الجائزة:



هي جائزة سنوية تقدم لخريجي الجامعة المتميزين منذ تأسيسها وحتى الآن، في مختلف المجالات العلمية والعملية، وتهدف الجائزة إلى تعزيز التواصل الإيجابي الفعال بين الجامعة وخريجيها مع تحفيزهم لبذل الجهود في تنمية أوطانهم ونفع شعوبهم.





أهداف الجائزة:



1- تعزيز تواصل الجامعة مع الخريجين.2- تكريم العلم والعلماء من خريجي الجامعة.3- إبراز جهود المملكة في دعم مسيرة التعليم.4- تعزيز سمعة الجامعة والتعريف بها محلياً وعالمياً.5- غرس روح الولاء والانتماء للجامعة لدى الخريجين.6- الاستفادة من خبرات الخريجين ومقترحاتهم في تعزيز عملية التطوير بالجامعة.7- ربط طلاب الجامعة الحاليين مع الخريجين والاستفادة من تجاربهم.8- تعظيم دور خريجي الجامعة، من خلال قياس أثرهم في مجتمعاتهم ودورهم الفاعل فيه.