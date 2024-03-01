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"التعليم" و"الخارجية" تطلقان خدمة إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين للدراسة بالمملكة

وزير التعليم
وزير التعليم يوسف البنيان
أ أ
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أطلقت وزارة التعليم ووزارة الخارجية، خدمة إصدار التأشيرة التعليمية في منصة "أدرس في السعودية" للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في المملكة، وذلك بحضور معالي وزير التعليم يوسف البنيان.اضافة اعلان

إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين للدراسة بالمملكة

 يأتي ذلك، ضمن أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 28–29 فبراير 2024 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث تهدف خدمة إصدار "التأشيرة التعليمية"؛ لتسهيل الإجراءات للطلبة الراغبين في الدراسة بالسعودية، وتحقيق التكامل بين وزارة التعليم ووزارة الخارجية والقطاعات ذات العلاقة.

تعزيز دور المملكة كوجهة تعليمية عالمية

 وتسهم الخدمات التي تقدمها منصة "أدرس في السعودية" في إتاحة الخيارات التعليمية للطلبة الراغبين بالدراسة في السعودية، وتعزيز دور المملكة كوجهة تعليمية عالمية، حيث تمكّن المنصة الطلاب الدوليين من تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات السعودية بكل يسر وسهولة، وتوفير برامج أكاديمية وتدريبية وبحثية، قصيرة المدى وطويلة المدى ضمن محيط تعليمي متميّز وحديث.
 وتعزّز منصة "أدرس في السعودية" التعاون الأكاديمي والثقافي، والتزام المملكة بتطوير قطاع التعليم واستقطاب المواهب والكفاءات؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

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