الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"التعليم" تطرح استبيانًا جديدًا عن دمج الفصول الدراسية في كتاب واحد

الكتاب المدرسي
دمج الكتب المدرسية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

طرحت وزارة التعليم استبيانًا جديدًا لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب لتعبئته، كما أتاحت الوصول إلى الاستبيان عبر مسح رمز الاستجابة في منصة "مدرستي" الإلكترونية.اضافة اعلان

دمج كتب الفصول المدرسية في كتاب واحد

وتأمل الوزارة من الاستبيان إلى دراسة واقع دمج الكتب المدرسية لأكثر من فصل دراسي في كتاب واحد.
وأوضح الاستبيان أن دمج كتب الفصول المدرسية الثلاثة يُسهّل عملية المراجعة والوصول للمعلومات، ووصفته بأنه مناسب في حال لم يلزم المعلم الطلاب بإحضار الكتب في كل حصة.

دمج كتب الفصول يخفف من وزن الحقيبة المدرسية

وأشار الاستبيان إلى أنه في حال تم توزيع جدول الحصص الدراسية بطريقة مدروسة يخفف من وزن الحقيبة المدرسية.
وأكد الاستبيان على أن دمج الفصول الدراسية في كتاب واحد يحد من مشكلة هدر الوقت في عمليات تسليم الكتب بداية كل فصل دراسي.

محاور للكتب الرقمية في الاستبيان

- تقدم بصيغة PDF ويمكن الوصول إليها من خلال الإنترنت.
- تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة.
- تصلح لتكون بديًلا مناسبًا للكتاب الورقي المطبوع.
- تساعد على حل مشكلة حجم الكتب الورقية وزيادة وزن الحقيبة المدرسية.
- تسمح للطلاب بإحضار أجهزتهم الإلكترونية.
- تعتبر أكثر جاذبية لطلاب الجيل الحالي.

محاور الكتب المدرسية المطبوعة

1ـ يطلب المعلم إحضار الكتب المطبوعة ليتمكن من حل التمارين أثناء الحصص.
2ـ يتمكن الطالب من متابعة المعلم أثناء الشرح.
3ـ اقتراح بتخصيص مكان ملائم لإبقاء بعض الكتب بالمدرسة.
4ـ الحاجة للكتاب المطبوع للمذاكرة والاستذكار فقط ولا ضرورة لإحضاره بالمدرسة.

اقرأ أيضا

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وضباب على مكة وجازان وهذه المناطق

عاجل.. "تعليم مكة" تقرر إغلاق 26 مدرسة للتخلّص من "المستأجرة"

عاجل.. القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي أثناء مشاجرة بالرياض

عاجل.. شروط وطريقة تسجيل مستفيدي التأهيل الشامل بالضمان الاجتماعي

عاجل.. الأحد 25 جمادى الآخرة.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:20 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات وتحذير من الدفاع المدني لسكان المدينة وتبوك

التعليم 3:06 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. "التعليم": تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات الجوية

وزارة التعليم السعودية 2:24 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

التعليم تطالب الموارد البشرية بعرض ما يتعلق بالرخصة المهنية على "لجنة البت"

الحافلات المدرسية 2:02 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

تعيين مرافق للسائق و"زر إيقاف" في نهاية الحافلة لعدم نسيان الطلاب

اقرأ أيضا

مقيم سوري
12:29 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. موقف إنساني مؤثر.. مقيم يعفو عن قاتل ابنه ابتغاء وجه الله (فيديو)

بردية كثيفة
12:03 ص الأحد، 07 يناير 2024

عند تساقط البرد والثلوج.. ما الذي يمكن عمله في حالات الصقيع؟

GDL0-UjXMAAp7vt
12:01 ص الأحد، 07 يناير 2024

ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات وأعضاء اللجنة

معلم متاقعد
10:09 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. رسالة مؤثرة من معلم متقاعد قبل مغادرته لمدرسته (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدجاج
8:12 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. مسؤول يكشف سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية بالمملكة

GDLPs3FWAAAioGL
7:42 ص الأحد، 07 يناير 2024

تحذير عاجل من طقس الصباح الباكر اليوم الأحد بإجازة منتصف الفصل الثاني للطلاب

أمطار المملكة
7:21 ص الأحد، 07 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وضباب على مكة وجازان وهذه المناطق

رقم-مرور-جدة-768x512
6:26 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. "المرور" يوضح إمكانية تسجيل مركبة باسم طفل لا يحمل رخصة قيادة

الجوازات
5:42 ص الأحد، 07 يناير 2024

توضيح عاجل من "الجوازات" بخصوص سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة

فشل القلب
5:02 ص الأحد، 07 يناير 2024

فشل القلب.. الأعراض والأسباب والمخاطر ونصائح للوقاية