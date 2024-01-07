"التعليم" تطرح استبيانًا جديدًا عن دمج الفصول الدراسية في كتاب واحد

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طرحت وزارة التعليم استبيانًا جديدًا لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب لتعبئته، كما أتاحت الوصول إلى الاستبيان عبر مسح رمز الاستجابة في منصة "مدرستي" الإلكترونية. اضافة اعلان





دمج كتب الفصول المدرسية في كتاب واحد



دمج كتب الفصول يخفف من وزن الحقيبة المدرسية



محاور للكتب الرقمية في الاستبيان



محاور الكتب المدرسية المطبوعة



وتأمل الوزارة من الاستبيان إلى دراسة واقع دمج الكتب المدرسية لأكثر من فصل دراسي في كتاب واحد.وأوضح الاستبيان أن دمج كتب الفصول المدرسية الثلاثة يُسهّل عملية المراجعة والوصول للمعلومات، ووصفته بأنه مناسب في حال لم يلزم المعلم الطلاب بإحضار الكتب في كل حصة.وأشار الاستبيان إلى أنه في حال تم توزيع جدول الحصص الدراسية بطريقة مدروسة يخفف من وزن الحقيبة المدرسية.وأكد الاستبيان على أن دمج الفصول الدراسية في كتاب واحد يحد من مشكلة هدر الوقت في عمليات تسليم الكتب بداية كل فصل دراسي.- تقدم بصيغة PDF ويمكن الوصول إليها من خلال الإنترنت.- تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة.- تصلح لتكون بديًلا مناسبًا للكتاب الورقي المطبوع.- تساعد على حل مشكلة حجم الكتب الورقية وزيادة وزن الحقيبة المدرسية.- تسمح للطلاب بإحضار أجهزتهم الإلكترونية.- تعتبر أكثر جاذبية لطلاب الجيل الحالي.1ـ يطلب المعلم إحضار الكتب المطبوعة ليتمكن من حل التمارين أثناء الحصص.2ـ يتمكن الطالب من متابعة المعلم أثناء الشرح.3ـ اقتراح بتخصيص مكان ملائم لإبقاء بعض الكتب بالمدرسة.4ـ الحاجة للكتاب المطبوع للمذاكرة والاستذكار فقط ولا ضرورة لإحضاره بالمدرسة.