التعليم تشدد على تسجيل المدارس الأهلية بالتقويم الذاتي

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طالبت وزارة التعليم، ممثلة بمكتب التعليم الخاص بالرياض، مكاتب التعليم والإشراف التابعة للتعليم الأهلي بضرورة متابعة التسجيل والتفاعل مع "التقويم الذاتي" للمدارس الأهلية والعالمية. اضافة اعلان





تسجيل المدارس الخاصة والعالمية في التقويم الذاتي



تسليم بيانات المدارس الخاصة لوحدة المعايير



نشر التعريف بالتقويم الذاتي



أهداف التقويم الذاتي والخارجي



جاءت مطالبة الوزارة بعد أن تبينت وجود مدارس لازالت لم تسجل في التقويم الذاتي وأخرى بدأت ولم تستكمل إجراءات التقويم.وشددت الوزارة على الموجهين والمسؤولين المكلفين بمتابعة أعمال المدارس بأهمية المتابعة الشخصية لكل مشرف ومشرفة للمدارس التي تقع تحت إشرافه لاستكمال كل مراحل التقويم.وتتم عملية المتابعة من خلال موقع هيئة تقويم التعليم (تميز) ومن ثم الرفع عاجلا بأي إشكاليات أو تحديات تواجه تسجيل المدارس بشكل واضح وشامل.وأكدت الوزارة في تعميمها على ضرورة استيفاء بيانات المدارس كاملة بشكل دقيق ومحدث وتسليمها وفق المطلوب لوحدة المعايير في الوقت المحدد.وبينت هيئة تقويم التعليم، أنه فيما يتعلق بالتوعية ونشر ثقافة التقويم الذاتي داخل المدرسة، ينفـذ فريـق لإعداد اللقاءات، وورش العمـل لمنسوبي المدرسة من الكادر التعليمي، والإداري، والمتعلمين، وأولياء الأمور.وقالت إنها تهدف للتعريف بالتقويم الذاتي ونشر ثقافته، ومتطلبات تنفيذه فـي المجتمع المدرسـي ويـتم مشاركتهم معايير تقويم المدارس ومؤشراتها، وأدوات التقويم وأدلة تطبيقها.ونوهت إلى أن ورش العمل تشمل تدريب المعنيين على تطبيق معايير تقويم المـدارس، والأدوات والنماذج والأدلة التنفيذية والإجرائية.ويهدف التقويم بنوعية الذاتي والخارجي إلى تحسين أداء المدارس وتمكينهــا ودعم عمليات التعليم والتعلم وتحســينه، واســتدامة التميــز، بمــا يســهم فــي رفــع جــودة الأداء التعليمـي.