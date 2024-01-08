"الوطنية للأمن السيبراني" تطلق برنامج الابتعاث الخارجي بالتعاون مع التعليم

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أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني لدرجتي الماجستير والدكتوراة بالتعاون مع وزارة التعليم. اضافة اعلان





اطلاق برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني



شروط التسجيل في برنامج الابتعاث للأمن السيبراني



أمن أنظمة التقنيات التشغيلية وعلم التشفير



تنمية المهارات العملية للمبتعثين



حماية البنى التحتية الحساسة



ويهدف البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تنمية مهاراتهم العلمية في تخصصات الأمن السيبراني الرئيسية ذات الأولوية، وسد الاحتياج الوطني في هذا المجال.ويعمل على دعم سوق العمل بالكوادر السيبرانية المؤهلة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل فيه ابتداءً من اليوم الإثنين 8 يناير 2024م وحتى يوم الخميس 29 فبراير 2024م عبر موقعها الإلكتروني.وأوضحت الهيئة أن البرنامج تم تصميمه لمواكبة الاحتياجات المتجددة في مجال الأمن السيبراني، ودعم الراغبين في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في عدد من تخصصات الأمن السيبراني.وقالت إن التخصصات الرئيسية للأمن السبيراني هى: "أمن أنظمة التقنيات التشغيلية، علم التشفير، الأمن السيبراني في التقنيات الناشئة، السياسات العامة ذات الصلة بالأمن السيبراني".وأضافت الهيئة أن البرنامج يقدم عدداً من المزايا الداعمة للمسيرة العلمية للمبتعثين، منها الابتعاث إلى أبرز الجامعات العالمية المتميزة للإسهام في تنمية سوق الأمن السيبراني.ويوفر البرنامج فرص تدريبية عملية محلياً وخارجياً في مجالات الأمن السيبراني، وتقديم مجموعة من البرامج الإرشادية، والاستشارات الأكاديمية والمهنية التي تركز على تنمية المهارات العملية للمبتعثين.وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني.وتهدف أيضا إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.