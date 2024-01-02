الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم تحذر: لا عدول عن النقل الخارجي بعد 6 رجب

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أتاحت وزارة التعليم الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية من عدم النقل في الحركة الخارجية للعام الدراسي الحالي لمدة 5 أيام من إعلان نتائج الحركة رسمياً.
اضافة اعلان

الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين عبر "فارس"

وأوضحت الوزارة في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام أن الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل يكون من خلال تقديم طلب عن طريق نظام «فارس» الإلكتروني.

تقديم الطلب خلال 5 أيام بعد إعلان النتيجة

ويقوم التقديم خلال خمسة أيام بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة من قبل الوزارة.
وأشارن إلى أنه لن يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي تنتهي في السادس من شهر رجب القادم.

معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة

وكانت أعلنت وزارة التعليم أمس الإثنين عن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون.
وشمل الإعلان قائمة بالشهادات المهنية وفق ثلاثة مستويات، إضافةً إلى الجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.

تفاصيل المعايير والعناصر المرجحة

وللاطلاع على المعايير والعناصر المرجحة، يمكنكم الدخول على الرابط التالي :   https://moe.gov.sa/ar/aboutus/sectors/hr/Pages/deputynew.aspx  .

اقرأ أيضا

أمطار وسيول.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

حتى الجمعة.. تحذير لـ إدارة أزمات مكة من أمطار رعدية وعواصف ترابية

منذ 37 عامًا.. مدينة بالمملكة تسجل أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير

زلزال اليابان.. ارتفاع عدد الضحايا لـ 48 قتيلاً إثر 155 هزة أرضية

عاجل.. لأول مرة إجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 11:21 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

رابط ومواعيد التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا

وزارة التعليم 2:15 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

وزارة التعليم: 5 شروط و3 موافقات ضمن ضوابط تسريع الطلاب

أخبار السعودية 4:59 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. تطبيق نظام "حضوري" بالتعليم والتسجيل بمقاعد الزمالة للأطباء

نظام حضوري 2:03 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني على موظفي إدارات التعليم اليوم

اقرأ أيضا

أهم 10
9:59 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أهلية حساب المواطن وشروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات

e153ff395a460ac43360119dfbe51b97
8:19 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

إغلاق طريق "الدمام – الرياض" 120 يومًا ونداء لقائدي المركبات

وزارة التعليم1
8:05 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

"التعليم" تضع شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات

GCzreIGXgAA0EEH
7:33 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

"الحصيني" يُحذر من طقس 5 أيام قادمة: برد وصقيع ورياح قطبية وأمطار بهذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

جمعية طريق الحرير للتواصل الحضاري
2:47 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

سيدة أعمال صينية تعلن إسلامها بعد تواصل جمعية "طريق الحرير" معها

أمطار غزيرة على عسير
2:07 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على مكة و8 مناطق لـ 11 مساءً

إصابات العمل
1:01 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

تعرّض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل.. هذا هو الموقف القانوني

تنزيل
12:53 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

حتى الجمعة.. تحذير لـ إدارة أزمات مكة من أمطار رعدية وعواصف ترابية

رواتب المواطنين
12:14 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. الكشف عن موعد صرف الدفعة 74 من حساب المواطن

كن قدوة لأطفالك
11:45 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

أهم 8 أهداف تحققها لنفسك وأبنائك في العام الجديد