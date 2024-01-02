التعليم تحذر: لا عدول عن النقل الخارجي بعد 6 رجب

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أتاحت وزارة التعليم الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية من عدم النقل في الحركة الخارجية للعام الدراسي الحالي لمدة 5 أيام من إعلان نتائج الحركة رسمياً.

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الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين عبر "فارس"



تقديم الطلب خلال 5 أيام بعد إعلان النتيجة



معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة



تفاصيل المعايير والعناصر المرجحة



وأوضحت الوزارة في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام أن الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل يكون من خلال تقديم طلب عن طريق نظام «فارس» الإلكتروني.ويقوم التقديم خلال خمسة أيام بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة من قبل الوزارة.وأشارن إلى أنه لن يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي تنتهي في السادس من شهر رجب القادم.وكانت أعلنت وزارة التعليم أمس الإثنين عن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون.وشمل الإعلان قائمة بالشهادات المهنية وفق ثلاثة مستويات، إضافةً إلى الجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.وللاطلاع على المعايير والعناصر المرجحة، يمكنكم الدخول على الرابط التالي : https://moe.gov.sa/ar/aboutus/sectors/hr/Pages/deputynew.aspx .