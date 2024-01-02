التعليم تحذر: لا عدول عن النقل الخارجي بعد 6 رجب

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أتاحت وزارة التعليم الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية من عدم النقل في
الحركة الخارجية للعام الدراسي الحالي لمدة 5 أيام من إعلان نتائج الحركة رسمياً.
الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين عبر "فارس"وأوضحت الوزارة في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية لهذا
العام أن الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل يكون من خلال تقديم طلب عن طريق نظام
«فارس» الإلكتروني.
تقديم الطلب خلال 5 أيام بعد إعلان النتيجةويقوم التقديم خلال خمسة أيام بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقاً للخطة الزمنية
المعتمدة من قبل الوزارة.
وأشارن إلى أنه لن يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي تنتهي في السادس من شهر رجب القادم.
معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثةوكانت أعلنت
وزارة التعليم أمس الإثنين عن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة
الثالثة عشرة فما دون.
وشمل الإعلان قائمة بالشهادات المهنية وفق ثلاثة مستويات، إضافةً إلى الجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.