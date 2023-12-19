الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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رابط ومواعيد التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا

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وزارة التعليم
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كشفت وزارة التعليم، أن التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا، بدأ ضمن مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية.
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مواعيد التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين

مشيرةً إلى أن التسجيل خلال الفترة من 17 - 28 ديسمبر الجاري من العام 2023 عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير، من هنا.

شروط التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لمسار التخصصات الصحية؛ الاطلاع على الشروط العامة عبر الموقع بالإضافة إلى الشروط الخاصة وهي كالتالي:
1 - خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات مع سنة الامتياز.
2 - إرفاق السيرة الذاتية موضح بها الخبرات والتخصص المطلوب.
3 - شهادة "ielts" بدرجة إجمالية 7.5 درجة ولا تقل عن 7.0 في كل مهارة.
4 - شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET) بدرجة 8 على الأقل في كل مهارة على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين.


فترة الالتحاق بالبرنامج

وبينت وزارة التعليم أن فترة الالتحاق بالبرنامج ستكون في شهر إبريل 2024م.

توفير الكوادر الصحية

ونوهت إلى أن الهدف من طرح مثل هذه التخصصات العامة والدقيقة، هو توفير الكوادر الصحية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

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