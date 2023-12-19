رابط ومواعيد التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا

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كشفت وزارة التعليم، أن التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا، بدأ ضمن مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية.

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مواعيد التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين



شروط التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين



فترة الالتحاق بالبرنامج



توفير الكوادر الصحية



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