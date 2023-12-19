رابط ومواعيد التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا

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كشفت
وزارة التعليم، أن التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا، بدأ ضمن
مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية.
مواعيد
التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديينمشيرةً إلى أن التسجيل خلال الفترة من 17 - 28 ديسمبر الجاري من العام 2023 عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير، من هنا.
شروط التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديينودعت
الوزارة الراغبين بالتقدم لمسار التخصصات الصحية؛ الاطلاع على الشروط العامة عبر
الموقع بالإضافة إلى الشروط الخاصة وهي كالتالي:
1 - خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات مع سنة الامتياز.
2 - إرفاق السيرة الذاتية موضح بها الخبرات والتخصص المطلوب.
3 - شهادة "ielts" بدرجة إجمالية 7.5 درجة ولا تقل عن 7.0 في كل مهارة.
4 - شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET) بدرجة 8 على الأقل في كل مهارة على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين.
فترة
الالتحاق بالبرنامجوبينت وزارة التعليم أن فترة الالتحاق بالبرنامج ستكون في شهر إبريل 2024م.
توفير
الكوادر الصحيةونوهت
إلى أن الهدف من طرح مثل هذه التخصصات العامة والدقيقة، هو توفير الكوادر الصحية
المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.
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