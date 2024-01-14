الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"التدريب التقني" بالمدينة يُعلن عن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثالث

تنزيل
الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، عن مواعيد التسجيل والقبول في برامج الكليات والمعاهد التابعة لها بمنطقة المدينة المنورة.اضافة اعلان

مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثالث

وأوضحت أن الإعلان عن المواعيد يخص الفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، الموافق الـ 9 من شهر رجب الجاري.
وأوضحت الإدارة، أن القبول الإلكتروني سيتاح عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمدة أربعة أيام.
وبينت أن دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، يشمل "صباحي ومسائي" ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي".

6 آلاف رخصة و4 آلاف شهادة صحية عبر منصة بلدي

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه أمانة منطقة المدينة المنورة عن عدد الرخص والتصاريح المعتمدة عبر منصة بلدي خلال شهر ديسمبر 2023م .
وأشارت أن الرخص المنجزة تمثلت بأصدار أكثر من 432 رخصة بناء جديدة و 4,251 شهادة صحية و6,678 رخصة مهنية و 830 قرار مساحي ورخصتين لترميم المباني و 11 تصريحًا لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة .
 ودعت الأمانة للاستفادة من أكثر من 200 خدمة بلدية رقمية متنوعة تقدمها منصة بلدي في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية لرفع جودة الحياة في مدن المملكة،

اقرأ أيضا

قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

الفرق بين المعلم الموظف وصاحب الرسالة

عاجل.. مع عودة الدراسة اليوم.. تنبيهات من التعليم لأولياء الأمور بشأن حضور وانتظام الطلاب

مع عودة الطلاب للدراسة.. "الحصيني" يُبشر بأجواء دافئة وسط النهار وارتفاع نسبي للحرارة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GCh6lGJWoAAjFCJ 9:20 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

بالفيديو والصور.. مشاهد جوية لبردية الركنة شرق مهد الذهب بالمدينة

GCh6BonXcAAacMu 8:02 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

فعلوا هذا الأمر.. شرطة المدينة تلقي القبض على 3 أشخاص

انذار احمر - مكة - امطار - الارصاد 5:32 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على مكة والمدينة

أمطار غزيرة 11:09 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ 10 مساءً

اقرأ أيضا

المدارس2
7:39 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. "التعليم" تحدد آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة

أمطار المملكة
7:23 ص الأحد، 14 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار خفيفة ورياح سطحية على مكة والرياض و6 مناطق

التصوير في المدارس
6:51 ص الأحد، 14 يناير 2024

حفاظًا على خصوصية الطلاب.. ارتياح لقرار منع التصوير في المدارس

أمطار وسيول
6:29 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب بعد العودة للدراسة.. أمطار على 8 مناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
12:20 م الأحد، 14 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

أهم 10
11:06 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة وتنبيهات من التعليم لأولياء الأمور

التسوية الودية - الرياض - الموارد البشرية
10:45 ص الأحد، 14 يناير 2024

قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

منصة مقيم
10:08 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

الطلاب
10:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

سكني
7:00 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. سكني يكشف عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية