"التدريب التقني" بالمدينة يُعلن عن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثالث

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، عن مواعيد التسجيل والقبول في برامج الكليات والمعاهد التابعة لها بمنطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان





مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثالث



6 آلاف رخصة و4 آلاف شهادة صحية عبر منصة بلدي



وأوضحت أن الإعلان عن المواعيد يخص الفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، الموافق الـ 9 من شهر رجب الجاري.وأوضحت الإدارة، أن القبول الإلكتروني سيتاح عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمدة أربعة أيام.وبينت أن دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، يشمل "صباحي ومسائي" ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي".يأتي هذا في وقت أعلنت فيه أمانة منطقة المدينة المنورة عن عدد الرخص والتصاريح المعتمدة عبر منصة بلدي خلال شهر ديسمبر 2023م .وأشارت أن الرخص المنجزة تمثلت بأصدار أكثر من 432 رخصة بناء جديدة و 4,251 شهادة صحية و6,678 رخصة مهنية و 830 قرار مساحي ورخصتين لترميم المباني و 11 تصريحًا لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة .ودعت الأمانة للاستفادة من أكثر من 200 خدمة بلدية رقمية متنوعة تقدمها منصة بلدي في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية لرفع جودة الحياة في مدن المملكة،