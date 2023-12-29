فعلوا هذا الأمر.. شرطة المدينة تلقي القبض على 3 أشخاص

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





شرطة المدينة تتحرك للقبض على 3 أشخاص



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



ففي منطقة المدينة، قبضت دوريات الأمن المنورة على 3 مواطنين لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.





جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

