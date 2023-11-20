الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التخصصات الصحية تحتفي بتخريج أكثر من 9500 خريج وخريجة

وزارة الصحة
الصحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتخريج (9552) خريجا وخريجة من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية، وذلك في رحاب جامعة الملك سعود.

التخصصات الصحية 

وأوضح الأمين العام للهيئة  للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان، أن عدد خريجي برامج البورد لهذا العام بلغ (5164) خريجا وخريجة تلقوا تدريبهم ضمن بيئة تعليمة مبنية على أعلى معايير أسس التعليم الصحي في (155) تخصصا صحيا.

برامج الأكاديمية

وأوضح أن عدد خريجي برامج الأكاديمية الصحية بلغ (4388) خريجا وخريجة تلقوا تدريبهم في خمسة تخصصات صحية، لينضموا إلى زملائهم الممارسين الصحيين في المرافق الصحية متسلحين بالعلم والمهارة لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

وزارة الحج والعمرة
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"الحج" تلزم مفوض شؤون حجاج الخارج بـ 5 متطلبات

889089
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أمانة العاصمة المقدسة تدعو ملاك المباني لهذا الأمر المهم

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

اقرأ أيضا

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

بالتواريخ.. تعرف على أحدث مزادات هيئة الزكاة والضريبة

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح..ما لاتعرفه عن الشاحنات الهيدروجينية وموعد صرف الدعم السكني

انخفاض ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد 7:15 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد": نراقب فرص هطول الأمطار جراء تأثير إعصار تيج

الأغنام 7:02 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

ممارسة خاطئة تؤثر سلبا على فاعلية الأدوية البيطرية للأغنام

الجوازات 5:44 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الجوازات تدعو الزائرين للالتزام بضوابط التأشيرة المفردة والمتعددة

وزارة النقل 6:10 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هيئة النقل تستضيف وفدا من الطلاب السويديين .. لهذا السبب

اقرأ أيضا

7866
9:17 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بمطار الملك فهد في الدمام؟

F_evufuWYAAWVvu
7:36 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

منها الرياض.. "الحصيني" يُحذر من سحب فوق المباني وبرد ورطوبة بعدة مناطق

أمطار وسيول
7:19 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. منها الرياض ومكة والمدينة.. أمطار رعدية على معظم المناطق

وزارة العدل
4:49 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"العدل": إنجاز نحو 6 ملايين عملية عبر مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى