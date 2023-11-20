التخصصات الصحية تحتفي بتخريج أكثر من 9500 خريج وخريجة



احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتخريج (9552) خريجا وخريجة من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية، وذلك في رحاب جامعة الملك سعود.



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pic.twitter.com/W1AiLqdgGZ برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، نفخر بتخريج أكثر من (9500) متدرب من برنامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية في كافة المجالات الصحية. #أكبر_صورة November 20, 2023

وأوضح الأمين العام للهيئة للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان، أن عدد خريجي برامج البورد لهذا العام بلغ (5164) خريجا وخريجة تلقوا تدريبهم ضمن بيئة تعليمة مبنية على أعلى معايير أسس التعليم الصحي في (155) تخصصا صحيا.برامج الأكاديميةوأوضح أن عدد خريجي برامج الأكاديمية الصحية بلغ (4388) خريجا وخريجة تلقوا تدريبهم في خمسة تخصصات صحية، لينضموا إلى زملائهم الممارسين الصحيين في المرافق الصحية متسلحين بالعلم والمهارة لخدمة مجتمعهم ووطنهم.