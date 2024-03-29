"البيئة": 99% اكتفاء ذاتي من البطيخ في المملكة.. والإنتاج 624 ألف طن سنويًا

أ أ

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن أسواق الخضار والفاكهة في مناطق المملكة كافة تستعد لاستقبال موسم الإنتاج المحلي للبطيخ.





أسواق المملكة تستعد لاستقبال موسم الإنتاج المحلي من البطيخ



زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحصول البطيخ



نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ



وأوضحت أن ذلك في إطار الجهود المستمرة؛ لتعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية ذات القيمة الغذائية العالية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز نسب الاكتفاء الذاتي.وأضافت أن البطيخ يعد من المنتجات الواعدة والرائدة في تعزيز الأمن الغذائي، وتطرح في أسواق المملكة بداية من شهر مارس في معظم المناطق، ويأتي إنتاج هذا العام تزامنًا مع الطلب المتزايد عليه خلال شهر رمضان.وأشارت إلى أنها تسعى عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحصول البطيخ، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع معدل زراعته خلال موسمه الذي ينطلق في فترة الصيف ويمتد إلى ستة أشهر.ومع انطلاقة موسم البطيخ تنظِّم الوزارة عددًا من المهرجانات الخاصة بالبطيخ؛ منها: مهرجان البطيخ العثري بالليث، وغالبًا ما يصاحبها معارض وفعاليات متنوعة، وبرامج ترفيهية وثقافية واجتماعية لكل أفراد الأسرة والمجتمع، إضافة إلى عدد من ورش العمل الزراعية المتخصصة، تهدف إلى تطوير ودعم المزارعين المحليين، والإسهام في تسويق منتجاتهم، ودعم زيادة إنتاج المحاصيل من فاكهة البطيخ المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي بالمملكة.يشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ في المملكة وصل إلى أكثر من 99%، وأن المملكة تنتج سنويًّا أكثر من 624 ألف طن من البطيخ، مزروعة على مساحة تقدر بأكثر من 23 ألف هكتار في معظم المناطق.