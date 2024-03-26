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بدعوى أنها "سرية وغير قابلة للنشر"، أصبح معرفة نسب كميات الهدر الغذائي في رمضان من الخيال.





إحصاءات الهدر الغذائي في رمضان.. سري للغاية!



البيئة تطالب المواطنين بالاستهلاك الرشيد



وحسب صحيفة "الوطن"، فقد اعتذر المركز الوطني لإدارة النفايات عن الإفصاح عن النسب المسجلة لديه من النفايات الناتجة عن الهدر الغذائي في رمضان.وكانت الصحيفة توجهت بمجموعة من الاستفسارات للمتحدث الإعلامي للمركز في غرة رمضان، تضمنت معرفة حجم النفايات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، وكم تمثل حجم النفايات خلال هذا الشهر من مجمل النفايات المرفوعة طيلة السنة.ووعد المتحدث بتوفير البيانات بمجرد استيفائها من الأقسام المختصة، غير أنها تفاجأت بإرساله - بحسب اتصال مع أحد المسؤولين في إدارة الاتصال المؤسسي بتاريخ 11 من رمضان - اعتذارًا عن الإفصاح عن النسب المطلوبة باعتبارها سرية وغير قابلة للنشر، وتختلف مع البيانات التي سبق أن أعلنتها وزارة البيئة.وفي وقت سابق، طالبت وزارة البيئة والزراعة والمياه، المواطنين بضرورة الالتزام بالوعي الكافي بالسلوك الاستهلاكي الرشيد؛ للحد من كميات الهدر في الأصناف المتنوعة من الطعام، والتقيد بالسلوك السليم المتمثل في المحافظة على نعمة الطعام وعدم الإسراف في تقديم ما يزيد على الحاجة، خصوصا خلال شهر رمضان.وأشارت إلى أن الأرز، والدقيق والخبز، إضافة إلى التمور، تُعد من أكثر الأصناف استهلاكًا في هذا الشهر الفضيل، وهي الأكثر هدرًا، إذ يتصدر الأرز الأكثر هدرًا بنسبة تبلغ 34%، ثم يأتي الدقيق والخبز بنسبة 30%، ويصل حجم إسهام الفرد في هدر الخبز سنويًا إلى 15 كيلوجرامًا.وبينت أن زيادة استهلاك التمور خلال شهر رمضان، حيث تُعد الفاكهة المفضّلة والرئيسة، وتبلغ نسبة هدر التمور في المملكة 21.5%، داعية إلى ضرورة الاكتفاء بكميات حسب الاستهلاك؛ للحد من الفقد والهدر.