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صحيفة تواصل الالكترونية

دون تسجيل إصابات.."مدني تبوك" يباشر حريقا في حشائش بمجرى للمياه

الدفاع المدني
الدفاع المدني
أ أ
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أعلن الدفاع المدني بتبوك مباشرته حريقًا في حشائش بمجرى للمياه خارج النطاق العمراني.

الدفاع المدني:


ونشر الدفاع المدني صورة عبر حسابه على "إكس"، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحريق.اضافة اعلان

دفاع مدني تبوك و بيشة


في وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بالرياض عن إخماد حريق في واجهة مبنى سكني بحي العليا، مشيرًا إلى أنه نتج عنه احتراق (9) مركبات، ولا إصابات.

كما أعلن الدفاع المدني ببيشة، إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي، مشيرًا إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" الدفاع المدني ببيشه ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني القطيف بالشرقية تمكن من إخماد حريق ضخم.

السيطرة على حريق في القطيف

وأوضح الدفاع المدني على حسابه في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت للسيطرة على حريق في مستودع بحي المجيدية.

وأكد أن  الحريق تم السيطرة عليه ولله الحمد دون أن يسفر عن أية إصابات ولا خسائر مادية.

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