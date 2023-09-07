إنجاز جديد للمملكة .. انخفاض وفيات الطرق بنسبة 35 %

تراجع الوفيات



اضافة اعلان

إطلاق المبادرات



سجلت المملكة إنجازا مهما بانخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 35 % خلال 5 سنوات.وتراجعت أعداد وفيات الطرق من 9311 وفاة في عام 2016 إلى 6651 وفاة في 2021 وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.وضمن مستهدفات المملكة في 2030 جاءت تلك الجهود، حيث تعمل الجهات المعنية لضمان السلامة المرورية.وتم تنفيذ التحسينات الهندسية على الطرق السريعة وتزويدها بمتطلبات السلامة واستخدام الوسائل الحديثة.كما تم إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف التوعية بالتعامل مع الطريق والالتزام بالسرعات المحددة.https://twitter.com/AljawazatKSA/status/1699780915692708157