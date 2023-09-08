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توقعات بانخفاض درجات الحرارة.. "الزعاق" يكشف التفاصيل

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الزعاق
أ أ
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قال خالد الزعاق خبير الطقس، إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

موسم انخفاض درجات الحرارة

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وأوضح الزعاق في مقطع فيديو - بحسب العربية - أن موسم انخفاض درجات الحرارة بدأ، وسوف تستمر في النزول التدريجي لمدة 60 يوماً تقريبا.

وأكد أنه سوف يبدأ نجم الشتاء في الظهور، مع استمرار الانخفاض التدريجي ما بين البرودة الشديدة والاعتدال خلال شهري ديسمبر ويناير.

وتابع بأنه لم يتبقي سوي ثلاث شهور على طقس الشتاء البارد، وأن الفصول الحالية انتقالية وتسمي بالفصول الصفراء نظرا لكثرة انتشار الأمراض فيها.

الوطني للأرصاد 



في وقت سابق صدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا أحمرا لمنطقة جازان محذرا من حدوث بعض التقلبات الجوية.

وشمل الإنذار بعض المناطق في جازان ومنها "الحرث والدائر والريث والعارضة".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد تلك الأماكن أمطارا غزيرة يصاحبها رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

كما أشار إلى إمكانية تساقط البرد بكميات كبيرة وجريان السيول أيضا.


https://twitter.com/AlArabiya_shows/status/1699882732866691379?s=20

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