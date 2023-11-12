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صحيفة تواصل الالكترونية

الاحتلال يدمر بالكامل أقسامًا علاجية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة

غزة - فلسطين
مستشفى الشفاء بغزة
أ أ

تواصل طائرات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي حصار مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة وقصفه، بعد أن تمركزت الدبابات الإسرائيلية في محيطه.اضافة اعلان

1300 جريح ومريض ومئات النازحين

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته دمرت بالكامل أقسام القلب والولادة والعيادات الخارجية، إضافة إلى استمرار عمليات القصف على باقي أقسام المستشفى، الذي يوجد فيه نحو 1300 جريح ومريض ومئات النازحين.

انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود والمياه

وأشارت إلى أن دبابات الاحتلال تطلق النار على كل ما هو متحرك داخل المستشفى، وسط تحذيرات من وفاة مئات الجرحى والمرضى، إضافة إلى عشرات الأطفال الخُدّج، في ظل انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود والمياه، واصفةً الوضع داخل مستشفى الشفاء -أكبر مستشفيات قطاع غزة- بالكارثي.

حصار جميع محاور مدينة غزة

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن عشرات الشهداء ما زالوا في ثلاجات الموتى، ولم يتمكن ذووهم من دفنهم في ظل كثافة القصف وحصار جميع محاور مدينة غزة، محذرةً من انتشار الأوبئة الخطيرة داخل المستشفى في ظل انقطاع الكهرباء واستمرار الحصار عليه.

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