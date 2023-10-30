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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يثمن تأييد أيرلندا قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
وزير الخارجية
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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا مايكل مارتن.اضافة اعلان

وقف فوري لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية

 وثمن سموه خلال الاتصال، تأييد إيرلندا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ "27 أكتوبر 2023م"، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة

 كما ناقش الوزيران، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، حيث أكد سموه على أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقفاً واضحاً حيال هذه التطورات.

وتطرق الحديث إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

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