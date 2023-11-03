عشرات الضحايا.. طائرات الاحتلال تقصف أكبر مستشفيات قطاع غزة

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قصفت قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة، كبرى مستشفيات قطاع غزة.





قصف مستشفى الشفاء بمدينة غزة اضافة اعلان



البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه غزة



الأمم المتحدة تدعو للمزيد من التمويل لإغاثة فلسطين



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.وأكدت أن القصف تزامن مع خروج قافلة إسعاف تحمل جرحى العدوان للسفر عبر معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر.وفي السياق استهدفت طائرات الاحتلال المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بعدة قذائف دخانية غطت أقسام وساحات المستشفى الذي توقف مولد الكهرباء الرئيسي فيه عن العمل نظراً لنفاد الوقود وعدم سماح الاحتلال للأسبوع الرابع من العدوان على إدخاله.طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في إنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.سقوط آلاف الشهداء والجرحىوأشار البرلمان العربي، في بيان له اليوم، إلى ما يتعرض له الفلسطينيين العزل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، عبر مجازر ترتكب ضده يوميًا دون توقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وقصف للمنازل، والمستشفيات والمدارس، وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، في حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والإنساني، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب.دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" للمزيد من التمويل للاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لنحو 2,7 مليون شخص في قطاع غزة و 500 آلف شخص في الضفة الغربية المحتلة، حيث قدرت تكلفة تغطية الاحتياجات حتي نهاية العام الجاري بنحو 1,2 مليار دولار أمريكي.