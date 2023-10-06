الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 5 مناطق

أمطار المملكة 7
تكوّن السحب الرعدية الممطرة على العديد من مناطق المملكة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة.اضافة اعلان

سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

تكوّن الضباب

ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، وكذلك على الطريق ما بين مكة المكرمة وجدة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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