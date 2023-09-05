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مستشفى الملك فهد ينهي معاناة مريض من سرطان القولون

مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة - بريدة
مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة - بريدة
أ أ
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أنهى أطباء مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام التابع لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة،  معاناة طبيب صيدلاني مصري يبلغ من العمر 59عاماً مع مرض سرطان القولون.

استقبال الحالة:

وقال تجمع القصيم الصحي إنه بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للمريض إلى جانب الأشعة المقطعية تم اكتشاف وجود انتقالات سرطانية متعددة في الكبد إضافة إلى تجمعات صديدية مختلفة الأحجام في تجويف البطن.

ولفت إلى أنه بعد استكمال التشخيص الطبي تم البدء بجلسات العلاج الكيماوي ولمدة 3 أشهر في عيادات المركز، وبعد انتهاء الجلسات العلاجية وإعادة عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لمتابعة الحالة تبين اختفاء تلك الانتقالات السرطانية المتعددة والتجمعات الصديدية في تجويف البطن والكبد بشكل كلي، وعاد المريض لممارسة حياته بشكل طبيعي.

العلاج الكيماوي:

وبين التجمع أنه وفقا للبرتوكول الطبي الإجرائي سيستمر المريض في جلسات العلاج الكيماوي لمدة 3 أشهر أخرى إضافية، مشيراً إلى أن هذا النوع من السرطان يعتبر الأكثر شيوعاً بين الرجال وثاني أكثر سرطان شائع بين النساء في المملكة.

وقال إن من أهم طرق الوقاية والكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم إجراء منظار للجهاز الهضمي السفلي للأشخاص من عمر 45 سنة وما فوق كل 10 سنوات.


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