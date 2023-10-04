الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بـ 3 مواطنين من مروجي السموم في الرياض والشرقية

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
الداخلية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

المنطقة الشرقية:


كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه في مركبة يقودها أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

 

محاولة تهريب:



وقبل ساعات أحبطت وزارة الداخلية محاولات تهريب 29 طنًا من نبات القات المخدر و421 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و108,422 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

جاء ذلك في فيديو نشرته الوزارة منذ قليل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وأوضحت الداخلية أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة.

واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

ضبط مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر

ففي منطقة الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 9 مخالفين


في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وضبطت بحوزتهم (3) بنادق نارية و(119) ذخيرة نارية، و(4) بنادق هوائية و(1043) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية .

كما تم تخصيص رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


اقرأ أيضا

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية
9:04 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أمير الحدود الشمالية يوجه بإطلاق اسم المعلمة المتوفية على قاعة التدريب في الإدارة النسائية

علم المملكة
8:57 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في النيجر

أهم 10
8:49 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة للمعلمين وتحذير الأرصاد ووفاة "معلمة عرعر"

التجارة - مستودع - التستر - مكافحة التستر
8:37 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

لحظة مداهمة مستودعات بالرياض وضبط جرائم تستر تجاري

اقرأ أيضا

٤ وظائف صحية شاغرة في هذه التخصصات بـ "قوى الأمن" بالرياض

٥ طرق ميسرة لمعتمري المغرب إلى المملكة .. تعرف عليها

وفاة معلمة بعرعر بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية

"إجهاض مخطط الترويج".. ضبط مروجي السموم قبل توزيع ٢٩ طنا بالمملكة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين .. إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني غدًا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مكافحة المخدرات 8:45 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الإطاحة بمواطن ومقيم في رفحاء ومكة بتهمة "ترويج السموم"

IMG-20230906-WA0013 12:05 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

شرطة الجوف تلقي القبض على مواطن بالقريات .. وهذا ما ضبط بحوزته

IMG-20230906-WA0009 6:27 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

المملكة تشارك في اجتماع الدورة العادية 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

IMG-20230905-WA0021 9:07 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

سفير المملكة المعين لدى إيران يصل طهران لمباشرة مهام عمله

اقرأ أيضا

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
4:50 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خلال ساعات.. الأمن يُهاجم المهربين والمخالفين بعدة مناطق

أخبار السعودية
4:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية..مصير حساب المواطن وتسجيل المطلقات بـ "سكني"

غلتلغتلغغلل
4:26 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين

تسوير المواقع
3:48 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"الشؤون البلدية" تلزم أصحاب الرخص الانشائية بتنفيذ هذا الأمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
8:49 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة للمعلمين وتحذير الأرصاد ووفاة "معلمة عرعر"

التجارة - مستودع - التستر - مكافحة التستر
8:37 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

لحظة مداهمة مستودعات بالرياض وضبط جرائم تستر تجاري

وزير التعليم
8:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من مؤتمر وزير التعليم .. كل ما يهم الطلاب والمعلمين والمبتعثين بالتفصيل (فيديوهات)

سفارة مصر بالكويت
7:58 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

قرار مفاجيء من السفارة المصرية بشأن الكويتيين.. ما الأمر؟

بق الفراش رويترز
6:50 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

طواريء بدولة عربية.. "بق الفراش" يزحف من فرنسا إلى موانيها

الداخلية الكويتية
6:20 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

نصرة للشريعة.. تدخل عاجل وإلغاء ندوة عن الإلحاد بدولة خليجية