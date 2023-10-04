الإطاحة بـ 3 مواطنين من مروجي السموم في الرياض والشرقية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. اضافة اعلان





المنطقة الشرقية:



كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه في مركبة يقودها أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

محاولة تهريب:

ضبط 9 مخالفين





