الإطاحة بـ 3 مواطنين من مروجي السموم في الرياض والشرقية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
المنطقة الشرقية:
كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه في مركبة يقودها أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
محاولة تهريب:
وقبل ساعات أحبطت وزارة الداخلية محاولات تهريب 29 طنًا من نبات القات المخدر و421 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و108,422 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
جاء ذلك في فيديو نشرته الوزارة منذ قليل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".
وأوضحت الداخلية أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة.
واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر
ففي منطقة الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبط 9 مخالفين
في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وضبطت بحوزتهم (3) بنادق نارية و(119) ذخيرة نارية، و(4) بنادق هوائية و(1043) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية .
كما تم تخصيص رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.