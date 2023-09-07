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شرطة الجوف تلقي القبض على مواطن بالقريات .. وهذا ما ضبط بحوزته

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أرشيفية
أ أ
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قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمحافظة القريات لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
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أسلحة نارية



وضُبِطَ بحوزته أسلحة نارية وهوائية وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

أرقام التواصل

 
ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]


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