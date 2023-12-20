الإحصاء: انخفاض الحوادث المرورية الجسمية في المملكة بنسبة 6.8%

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تراجعت نسبة الحوادث المرورية الجسيمة 6.8%، والتي بلغت 16.962 حادثًا خلال عام 2022، مقارنة بـ 4.555 وفاة في 2021، وفقا لهيئة العامة للإحصاء. اضافة اعلان





عدد الحوادث المرورية في المملكة



الشحن البري في المملكة



شحن 209 ملايين طن عبر الشحن البري



266 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة



وأكدت «الإحصاء» أن عدد المركبات خلال عام 2022م 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9% عن عام 2021م، وبلغ عدد وثائق التأمين للمركبات عام 2022م 7.6 ملايين وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9%.وأوضحت الهيئة العامة في إحصاءات النقل البري في المملكة لعام 2022م، أن الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م، بلغ عددهم 43.5 مليون راكب.وبمعدل ارتفاع 233.9% عن عام 2021م؛ مشيرة إلى أن كمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية لعام 2022م بلغت 209 ملايين طن بمعدل ارتفاع 6.1% عن عام 2021م.وبلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021.