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الإحصاء: انخفاض الحوادث المرورية الجسمية في المملكة بنسبة 6.8%

الحوادث المرورية
الحوادث المرورية
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تراجعت نسبة الحوادث المرورية الجسيمة 6.8%، والتي بلغت 16.962 حادثًا خلال عام 2022، مقارنة بـ 4.555 وفاة في 2021، وفقا لهيئة العامة للإحصاء.اضافة اعلان

عدد الحوادث المرورية في المملكة

وأكدت «الإحصاء» أن عدد المركبات خلال عام 2022م 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9% عن عام 2021م، وبلغ عدد وثائق التأمين للمركبات عام 2022م 7.6 ملايين وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9%.

الشحن البري في المملكة

وأوضحت الهيئة العامة في إحصاءات النقل البري في المملكة لعام 2022م، أن الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م، بلغ عددهم 43.5 مليون راكب.

شحن 209 ملايين طن عبر الشحن البري

وبمعدل ارتفاع 233.9% عن عام 2021م؛ مشيرة إلى أن كمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية لعام 2022م بلغت 209 ملايين طن بمعدل ارتفاع 6.1% عن عام 2021م.

266 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة

وبلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021.

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