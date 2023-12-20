المرور: المركبات ذات اللوحات الأجنبية لا يقودها إلا مواطنو دولة إصدارها

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أكدت الإدارة العامة للمرور، على شرط قيادة مواطني الدولة محل إصدار اللوحات للمركبات ذات اللوحات غير السعودية.





رصد المركبات ذات اللوحات الأجنبية المخالفة اضافة اعلان



تطبيق النظام ضد المخالفين وحجز المركبات



تسديد المخالفات من الزائر الخليجي أو غيره



تسجيل المركبات التي تجاوزت 6 أشهر في المملكة



شدّدت الإدارة العامة للمرور على كافة الدوريات برصد السيارات التي تحمل لوحات غير سعودية مخالفة للأنظمة.وذلك بعد تزايد أعداد السيارات التي يقودها مواطنون وتحمل لوحات غير سعودية، رغم اشتراط النظام أن تكون قيادة المركبات ذات اللوحات الأجنبية لمواطني نفس الجنسية.وتضمنت التوجيهات ضرورة تطبيق النظام بحق مرتكبي المخالفات، وحجز المركبات.وبهدف الحد من مخالفة بعض المواطنين للأنظمة المرورية، ونظام الرصد المروري «ساهر»، إذ أن البعض يستخدمون سيارات بلوحات غير سعودية للتحايل على الرصد.وكشفت الإدارة العامة للمرور أن نظام الرصد الآلي يرصد مخالفات لوحات المركبات غير السعودية، مشددة على قائديها ضرورة الحرص على الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية في السعودية.وأفادت بأنه يتم الاستعلام عن المخالفات وتسديدها سواء للزائر الخليجي أو غيره من خلال مراجعة قسم المرور.ودعت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، لمراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، لمعالجة أوضاع مركباتهم.وشددت على ضرورة مراعاة إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بإدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة كافة.وتقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل، وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها.