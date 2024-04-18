الخميس 9 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 9 شوال 1445 هجرية، الموافق 18 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الخميس 9 شوال 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:50 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:36.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:40 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:32 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 9 شوال 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:40المدينة – 4:35الرياض – 4:07○ موعد أذان الظهرمكة – 12:20المدينة – 12:21الرياض – 11:53○ موعد أذان العصرمكة – 3:44المدينة – 3:50الرياض – 3:22○ موعد أذان المغربمكة – 6:42المدينة – 6:46الرياض – 6:17○ موعد أذان العشاءمكة – 8:12المدينة – 8:16الرياض – 8:47