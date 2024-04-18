الخميس، 09 شوال 1445 ، 18 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس 9 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 9 شوال 1445 هجرية، الموافق 18 أبريل 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 9 شوال 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:50 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:36.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:40 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:32 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 9 شوال 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:40
المدينة – 4:35
الرياض – 4:07
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:20
المدينة – 12:21
الرياض – 11:53
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:50
الرياض – 3:22
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:42
المدينة – 6:46
الرياض – 6:17
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:12
المدينة – 8:16
الرياض – 8:47


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