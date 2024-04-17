الأربعاء 8 شوال.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في الباحة

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تقدم صحيفة “تواصل”،
لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 8 شوال 1445
هجرية، الموافق 17 أبريل 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 8 شوال 1445هـويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:51 دقيقة،
بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:35.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:41 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:31 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 8 شوال 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:41
المدينة – 4:36
الرياض – 4:08
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:21
المدينة – 12:21
الرياض – 11:53
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:45
المدينة – 3:50
الرياض – 3:22
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:41
المدينة – 6:45
الرياض – 6:17
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:11
المدينة – 8:15
الرياض – 8:47