الأربعاء 8 شوال.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في الباحة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 8 شوال 1445 هجرية، الموافق 17 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 8 شوال 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:51 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:35.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:41 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:31 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 8 شوال 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:41المدينة – 4:36الرياض – 4:08○ موعد أذان الظهرمكة – 12:21المدينة – 12:21الرياض – 11:53○ موعد أذان العصرمكة – 3:45المدينة – 3:50الرياض – 3:22○ موعد أذان المغربمكة – 6:41المدينة – 6:45الرياض – 6:17○ موعد أذان العشاءمكة – 8:11المدينة – 8:15الرياض – 8:47