الإثنين 22 رمضان .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 22 رمضان 1445 هجرية، الموافق 1 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 22 رمضان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:10 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:57.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:52 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 22 رمضان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:56المدينة – 4:54الرياض – 4:26○ موعد أذان الظهرمكة – 12:25المدينة – 12:26الرياض – 11:57○ موعد أذان العصرمكة – 3:50المدينة – 3:54الرياض – 3:26○ موعد أذان المغربمكة – 6:36المدينة – 6:38الرياض – 6:10○ موعد أذان العشاءمكة – 8:36المدينة – 8:38الرياض – 8:10