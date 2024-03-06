الأربعاء 25 شعبان.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء في المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 25 شعبان 1445 هجرية، الموافق 6 مارس 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 25 شعبان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:39 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:14.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:32 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:08 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 25 شعبان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:21المدينة – 5:21الرياض – 4:53○ موعد أذان الظهرمكة – 12:32المدينة – 12:33الرياض – 12:05○ موعد أذان العصرمكة – 3:55المدينة – 3:56الرياض – 3:27○ موعد أذان المغربمكة – 6:28المدينة – 6:27الرياض – 5:59○ موعد أذان العشاءمكة – 7:58المدينة – 7:57الرياض – 7:29