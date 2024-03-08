الجمعة 27 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 27 شعبان 1445 هجرية، الموافق 8 مارس 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 27 شعبان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:37 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:15.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:30 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:09 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 27 شعبان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:19المدينة – 5:19الرياض – 4:51○ موعد أذان الظهرمكة – 12:32المدينة – 12:33الرياض – 12:04○ موعد أذان العصرمكة – 3:55المدينة – 3:56الرياض – 3:28○ موعد أذان المغربمكة – 6:28المدينة – 6:28الرياض – 6:00○ موعد أذان العشاءمكة – 7:58المدينة – 7:58الرياض – 7:30