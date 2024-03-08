الجمعة 27 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة
“تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 27 شعبان
1445 هجرية، الموافق 8 مارس 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الجمعة 27 شعبان 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:37 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:15.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:30 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:09 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 27 شعبان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:19
المدينة – 5:19
الرياض – 4:51
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:32
المدينة – 12:33
الرياض – 12:04
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:28
المدينة – 6:28
الرياض – 6:00
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:58
المدينة – 7:58
الرياض – 7:30