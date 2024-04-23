الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة تُحذر: توقعات بزيادة وتيرة الأمطار القوية على جميع مناطق المملكة

56456ف54
أمطار غزيرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه توصل عبر دراسة بحثية علمية في المناخ إلى توقعات بتزايد معدلات وكميات الأمطار بشكل ملحوظ في بعض المناطق بالمملكة، وانخفاضها في مناطق أخرى.اضافة اعلان

زيادة وتيرة الأمطار القوية الغزيرة

وأوضح أن الدراسة أشارت إلى زيادة الهطولات المطرية ذات الشدة العالية على غرب المملكة على طول ساحل البحر الأحمر، يليها الجانب الشرقي من المملكة على طول ساحل الخليج العربي والمناطق الجنوبية الغربية.


أمطار بكميات غير مسبوقة في مدة وجيزة

 وبين المركز في الدراسة حول غزارة الأمطار بكميات غير مسبوقة في مدة وجيزة؛ أن تحاليل بيانات رصد الأمطار لمدن "أبها، جدة، الرياض" تشير إلى أن شدة الهطول التي تعود تكرارها كل "10" سنوات تبلغ "113، 56، 33 ملم/ يوم"، ولكل 50 سنة تبلغ، "45،86،169ملم/يوم"، والتي تعود تكرارها كل "100" عام تبلغ حوالي "192، 99، 50 ملم/يوم"، على التوالي لكل الفترات المذكورة.


الأمطار ستزداد في معظم أنحاء المملكة

 ومن جانب آخر أوضحت محاكاة النماذج المناخية أن إجمالي هطول الأمطار سيزداد في معظم أنحاء المملكة، بينما يزداد معدل أحداث هطول الأمطار الغزيرة على مناطق "المدينة المنورة، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، عسير، جازان، والمناطق الغربية من منطقة نجران"، في ظل السيناريوهات المناخية المتوسطة والمرتفعة وذلك للمستقبل القريب "2021-2040".
وتستمر الزيادة في الحالات المطرية الغزيرة خلال منتصف ونهاية القرن الحالي في ظل السيناريوهات المتوسطة والمرتفعة.


 كما أنه من المتوقع أن تزداد وتيرة هطول الأمطار الغزيرة "25 إلى 30 حالة تكرار"، مقارنة بالمناخ الحالي في حالة السيناريوهات المرتفعة خلال العقدين الأخيرين من القرن الحالي على مناطق جنوب غرب المملكة.

 التخطيط الوطني طويل المدى

وتدعم هذه النتائج دراسات التأثير والتكيف والصمود في القطاعات المختلفة فيما يتعلق بتقييم الضعف والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ بما في ذلك إدارة الكوارث في المملكة، ويعود ذلك بالفائدة على التخطيط الوطني طويل المدى من قبل صناع القرار وأصحاب المصلحة من أجل التنمية المستدامة في البلاد.

اقرأ أيضا

تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في جانيين وتوضيح مهم بشأن تخفيض مخالفات المرور

مدير الأمن العام يرأس اجتماع قيادة قوات أمن الحج

عاجل.. كميات ضخمة وصلت لـ 30 طنا.. مداهمة مفاجئة لموقع يعيد تدوير البيض الفاسد بجدة

جوائز تصل لمليون ريال.. الأوقاف تطلق هاكاثون "تحدي وقف" لتعزيز الابتكار في القطاع الوقفي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طريق الدمام السريع 12:57 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

طقس الشرقية.. شاهد ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بطريق "الدمام -الرياض" السريع؟

6767 10:27 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

تأثيرات منخفض المطير.. شاهد السيول تجري أنهارًا في شوارع الدمام

أمطار غزيرة 10:43 ص الإثنين، 15 أبريل 2024

الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من استمرار هطول الأمطار الرعدية

6غ6 11:26 ص الثلاثاء، 02 أبريل 2024

مشهد خيالي.. السيل يسابق المطر من قوته في الرياض