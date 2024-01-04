أمطار الرياض.. شاهد السيول تغطي شرق القاعية والخفيسات والقراشية بالمجمعة

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بالتزامن
مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية وشكلت
لوحة فنية بعدما غطت القاعية والخفيسات والقراشية بمحافظة المجمعة بمنطقة
الرياض.
السيول
تغطي شرق القاعية والخفيسات والقراشية بالمجمعةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت مياه السيول شرق
القاعية والخفيسات والقراشية بالمجمعة، بعد أمطار غزيرة على الرياض
مع أجواء باردة.
📍فيديو— طقس (@tqqs) January 4, 2024
خزامى شرق القاعية وربيع الخفيسات وشعيب القراشية
شرق #المجمعة
الخميس ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
4 يناير 2024م
رصد | حمد ابوغانم
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انخفاض
في درجات الحرارة على الشرقية والرياضوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجة
الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.
أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطةكما
توقع أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان،
عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة.
مع تكون الضباب على أجزاء
من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.