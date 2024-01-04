أمطار الرياض.. شاهد السيول تغطي شرق القاعية والخفيسات والقراشية بالمجمعة

أ أ

بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية وشكلت لوحة فنية بعدما غطت القاعية والخفيسات والقراشية بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض. اضافة اعلان





السيول تغطي شرق القاعية والخفيسات والقراشية بالمجمعة





خزامى شرق القاعية وربيع الخفيسات وشعيب القراشية

شرق

الخميس ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

4 يناير 2024م

رصد | حمد ابوغانم

.

. pic.twitter.com/NtB4ZxdH9N 📍فيديوخزامى شرق القاعية وربيع الخفيسات وشعيب القراشيةشرق #المجمعة الخميس ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ4 يناير 2024مرصد | حمد ابوغانم January 4, 2024

انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض



أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت مياه السيول شرق القاعية والخفيسات والقراشية بالمجمعة، بعد أمطار غزيرة على الرياض مع أجواء باردة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.كما توقع أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة.

مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.







الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.