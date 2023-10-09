لـ 6 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على مكة المكرمة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من أتربة مثارة وحالة مطرية على محافظات منطقة مكة المكرمة.





رياح على هذه المحافظات لـ 6 مساءً اضافة اعلان



سحب ممطرة على مكة وهذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة من الرياح والأتربة تشمل محافظات "خليص ورابغ"، يصاحبها تدني في مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى السادسة مساءً.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.





رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض وحائل.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.وشددت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبل.







أمطار وسيول على مكة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.



الأرصاد يحذر هذه المحافظات بمنطقة مكة

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل، ومناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.