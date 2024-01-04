"الأرصاد" يُحذر أهالي جدة وضواحيها من أمطار متوقعة حتى هذا الموعد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا، لسكان محافظة جدة وضواحيها من استمرار الحالة المطرية مصحوبة بصواعق رعديّة.
"الأرصاد"
يُحذر أهالي جدة وضواحيهاوأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المطرية المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى
الرؤية الأفقية، على جدة حتى صباح يوم غد الجمعة.
أمطار
غزيرة وأتربة على محافظات منطقة مكةواضاف
أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل "العاصمة المقدسة
وجدة القنفذة والعرضيات وأضم وميسان والطائف".
انخفاض
في درجات الحرارة على الشرقية والرياضوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على
منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.
أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطةكما
توقع أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان،
عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة، مع تكون الضباب على أجزاء
من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.