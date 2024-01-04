"الأرصاد" يُحذر أهالي جدة وضواحيها من أمطار متوقعة حتى هذا الموعد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا، لسكان محافظة جدة وضواحيها من استمرار الحالة المطرية مصحوبة بصواعق رعديّة.

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"الأرصاد" يُحذر أهالي جدة وضواحيها



أمطار غزيرة وأتربة على محافظات منطقة مكة



انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المطرية المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على جدة حتى صباح يوم غد الجمعة.واضاف أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل "العاصمة المقدسة وجدة القنفذة والعرضيات وأضم وميسان والطائف".وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.





أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة



كما توقع أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة، مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.