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عاجل.. الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على أربع مناطق تستمر إلى الغد

أمطار وسيول
أمطار وسيول
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تتمثل في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.

أمطار غزيرة وسيولاضافة اعلان

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل عسير وجازان ونجران وجنوب منطقة الرياض، تهطل معها أمطار غزيرة وتوقعات بجريان السيول، تستمر حتى الغد، بمشيئة الله.
ومن المتوقع وفقا لتوقعات الأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية مساء اليوم والساعات الأولى من صباح الغد خاصة على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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