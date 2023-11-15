الأربعاء 1 جمادى الأولى.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 15 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:37 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:20.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:33 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:11 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء
1 جمادى الأولى 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:13
المدينة – 5:17
الرياض – 4:49
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:16
المدينة – 3:13
الرياض – 2:45
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:39
المدينة – 5:35
الرياض – 5:07
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:09
المدينة – 7:05
الرياض – 6:37