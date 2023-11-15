الأربعاء 1 جمادى الأولى.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

أ أ



تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 15 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:37 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:20. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:33 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:11 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:13المدينة – 5:17الرياض – 4:49○ موعد أذان الظهرمكة – 12:06المدينة – 12:07الرياض – 11:38○ موعد أذان العصرمكة – 3:16المدينة – 3:13الرياض – 2:45○ موعد أذان المغربمكة – 5:39المدينة – 5:35الرياض – 5:07○ موعد أذان العشاءمكة – 7:09المدينة – 7:05الرياض – 6:37