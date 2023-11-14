الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 14 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:36 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:21.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:32 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:12 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:13
المدينة – 5:16
الرياض – 4:48
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:06
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:17
المدينة – 3:14
الرياض – 2:45
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:40
المدينة – 5:36
الرياض – 5:07
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:10
المدينة – 7:06
الرياض – 6:37





اقرأ أيضا

الاحوال المدنية
12:03 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن التفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطنية؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
11:16 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

توضيح مهم من الأمن العام بشأن خدمة نقل مكلية دراجة آلية

الإسعاف الطائر
10:16 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تدشين مهبط الإسعاف الطائر في برج مستشفى الإيمان الجديد بالرياض

أهم 10
10:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وموعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

اقرأ أيضا

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود

"الخارجية" تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

عاجل.. إفساد مخطط ترويج السموم بـ "صبيا ونجران وطبرجل".. والكشف عن الكميات المضبوطة

متلبسًا بـ 10 كيلو حشيش.. حرس الحدود بنجران يضبط مخالفًا لنظام الحدود

​وزير الداخلية يرأس الاجتماع الـ49 لمجلس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 1:00 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

الإثنين 29 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 1:11 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

الخميس 25 ربيع الآخر.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر في المدينة المنورة

مواقيت الصلاة 2:02 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الأربعاء

مواقيت الصلاة 1:20 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الثلاثاء 23 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

اقرأ أيضا

ولي العهد
8:16 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

ولي العهد يلتقي رئيس دولة إرتيريا

أمطار مكة
7:40 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

مركز إدارة الأزمات يوجه تحذيرا لسكان مكة

Untitled
7:38 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

"البقمي"بقيادة القوات المشتركة يدشن المخيم الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والمسالك البولية في سقطرى

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. في الرياض والباحة .. 3 عمليات أمنية على أوكار لمخالفين ومروجي السموم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
2:12 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

حساب مواطن
1:01 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. مواطنة تزوجت بأجنبي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

الاحوال المدنية
12:03 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن التفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطنية؟

حساب المواطن
11:03 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يحذر من خطأ يتم أثناء إدخال رقم الحساب

أهم 10
10:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وموعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
9:30 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

"الخارجية" تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة