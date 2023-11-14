عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 14 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:36 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:21. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:32 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:12 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:13المدينة – 5:16الرياض – 4:48○ موعد أذان الظهرمكة – 12:06المدينة – 12:06الرياض – 11:38○ موعد أذان العصرمكة – 3:17المدينة – 3:14الرياض – 2:45○ موعد أذان المغربمكة – 5:40المدينة – 5:36الرياض – 5:07○ موعد أذان العشاءمكة – 7:10المدينة – 7:06الرياض – 6:37