الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل .. الأحد 21 ربيع الآخر.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر والعشاء بالمملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 21 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 5 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:31 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:25.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:26 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:17 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 21 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 21 ربيع الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:08
المدينة – 5:12
الرياض – 4:43
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:19
المدينة – 3:16
الرياض – 2:48
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:43
المدينة – 5:40
الرياض – 5:11
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:13
المدينة – 7:10
الرياض – 6:41




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