عاجل .. الأحد 21 ربيع الآخر.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر والعشاء بالمملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 21 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 5 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:31 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:25. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:26 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:17 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 21 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأحد 21 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:08المدينة – 5:12الرياض – 4:43○ موعد أذان الظهرمكة – 12:05المدينة – 12:06الرياض – 11:37○ موعد أذان العصرمكة – 3:19المدينة – 3:16الرياض – 2:48○ موعد أذان المغربمكة – 5:43المدينة – 5:40الرياض – 5:11○ موعد أذان العشاءمكة – 7:13المدينة – 7:10الرياض – 6:41