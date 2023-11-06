الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الإثنين 22 ربيع الآخر.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء في نجران

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 22 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 6 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:32 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:25.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:27 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:16 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 22 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 22 ربيع الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:09
المدينة – 5:12
الرياض – 4:44
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:18
المدينة – 3:16
الرياض – 2:48
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:43
المدينة – 5:39
الرياض – 5:11
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:13
المدينة – 7:09
الرياض – 6:41

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