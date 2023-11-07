الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الثلاثاء 23 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 7 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:32 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:24.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:28 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:15 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:09
المدينة – 5:13
الرياض – 4:44
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:18
المدينة – 3:16
الرياض – 2:47
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:42
المدينة – 5:39
الرياض – 5:10
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:12
المدينة – 7:09
الرياض – 6:40




اقرأ أيضا

الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم
1:27 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

منح 3 مستشفيات بتجمع القصيم الصحي اعتماد "سباهي"

الخطوط السعودية
1:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. "الخطوط السعودية" تزف بشرى لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية

هيئة تقويم التعليم والتدريب
12:44 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تقويم التعليم والتدريب: 3 أهداف رئيسية لمؤشر ترتيب المدارس

انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية
12:01 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. ترحيل اختبارات الثلاثاء بـ "تعليم القنفذة" إلى يومي الأربعاء والخميس المقبلين

اقرأ أيضا

مطارات الدمام تحتفي بـ 700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الملك فهد الدولي

عاجل .. تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس القنفذة والليث

وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتخريج 223 طالباً وطالبة

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

وزير الخارجية يناقش مع نظيرته"الإندونيسية" ورئيسة وزراء بنغلاديش" الأوضاع في غزة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 2:00 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. الإثنين 22 ربيع الآخر.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء في نجران

مواقيت الصلاة 12:05 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل .. الأحد 21 ربيع الآخر.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر والعشاء بالمملكة

مسجد الصلاة الأذان 2:04 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة 11:23 م السبت، 28 أكتوبر 2023

الأحد 14 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اقرأ أيضا

نزاهة
9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الموارد البشرية
9:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الأشخاص

مساند
8:51 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مساند يوضح آلية وطريقة تقييم مكتب الاستقدام

الطقس - الارصاد - سحب - غيوم
7:54 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هطول أمطار على جدة وحائل وغيوم وضباب على جبلي شدا الأسفل والأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:20 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الثلاثاء 23 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

الخطوط السعودية
1:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. "الخطوط السعودية" تزف بشرى لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية

هيئة تقويم التعليم والتدريب
12:44 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تقويم التعليم والتدريب: 3 أهداف رئيسية لمؤشر ترتيب المدارس

حساب المواطن
12:37 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تنبيهات مهمة من حساب المواطن حول تسجيل الزوجة وامتلاكها سجلا تجاريا

انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية
12:01 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. ترحيل اختبارات الثلاثاء بـ "تعليم القنفذة" إلى يومي الأربعاء والخميس المقبلين

أهم 10
10:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب