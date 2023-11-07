الثلاثاء 23 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 7 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:32 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:24. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:28 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:15 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:09المدينة – 5:13الرياض – 4:44○ موعد أذان الظهرمكة – 12:05المدينة – 12:06الرياض – 11:37○ موعد أذان العصرمكة – 3:18المدينة – 3:16الرياض – 2:47○ موعد أذان المغربمكة – 5:42المدينة – 5:39الرياض – 5:10○ موعد أذان العشاءمكة – 7:12المدينة – 7:09الرياض – 6:40