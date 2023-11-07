الثلاثاء 23 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة،
ليوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 7 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:32 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:24.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:28 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:15 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:09
المدينة – 5:13
الرياض – 4:44
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:18
المدينة – 3:16
الرياض – 2:47
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:42
المدينة – 5:39
الرياض – 5:10
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:12
المدينة – 7:09
الرياض – 6:40