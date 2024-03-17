الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الحرازات شرق جدة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت
اليوم الأحد، كميات غزيرة من الأمطار على الحرازات بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
أمطار
غزيرة على الحرازات بجدةوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحرازات لأمطار
غزيرة مع تقلبات جوية في جدة ومكة وطقس غير مستقر.
أمطار
غزيرة وسيول جارية وزخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.
امطار #الحرازات شرق #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) March 17, 2024
منقول... pic.twitter.com/7L198tS4W2
رياح
نشطة مثيرة للأتربة والغباروأوضح
أن الحالة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية
مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، تبوك،
الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة
الشرقية.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
امطار #ثول شمال #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) March 17, 2024
من عبيدالله الجغثمي pic.twitter.com/ReE1oEEtPN