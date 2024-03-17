الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الحرازات شرق جدة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الأحد، كميات غزيرة من الأمطار على الحرازات بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.





أمطار غزيرة على الحرازات بجدة



أمطار غزيرة وسيول جارية وزخات البرد



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحرازات لأمطار غزيرة مع تقلبات جوية في جدة ومكة وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.وأوضح أن الحالة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.