الآن.. شاهد السيول تجتاح حي الحمدانية مع قوة أمطار جدة

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مع
الساعات الأولى من صباح اليو مالسبت واستمرارًا للحالة المطرية على مناطق المملكة،
اجتاحت السيول القوية حي الحمدانية نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على على محافظة
جدة بمنطقة مكة المكرمة.
السيول تجتاح حي الحمدانية في جدةوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول الجارية
واجتاحت حي الحمدانية مع تساقط الأمطار بغزرارة على جدة.
سيول حي الحمدانيه #جدة_الان pic.twitter.com/xZa19gH9o7— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) December 22, 2023
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
آخر تقرير له عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار.
امطار حي الحمدانيه #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) December 22, 2023
من محمد السفري pic.twitter.com/XxcewmljXe
حالة
مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطقوأوضح
أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل،
تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في
حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
امطار غزيره حي #الحمدانيه #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) December 22, 2023
من محمد السفري pic.twitter.com/hhfswzasWy