الآن.. شاهد السيول تجتاح حي الحمدانية مع قوة أمطار جدة

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مع الساعات الأولى من صباح اليو مالسبت واستمرارًا للحالة المطرية على مناطق المملكة، اجتاحت السيول القوية حي الحمدانية نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على على محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان





السيول تجتاح حي الحمدانية في جدة



أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



حالة مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول الجارية واجتاحت حي الحمدانية مع تساقط الأمطار بغزرارة على جدة.وفي آخر تقرير له عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.