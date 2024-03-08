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الآن.. الأقمار الصناعية تُسجل إشارات البرق على الرياض وهذه المناطق

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إشارات البرق
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن الأقمار الصناعية تُسجل الآن إشارات البرق على الرياض وبعض المناطق.اضافة اعلان

الأقمار الصناعية تُسجل إشارات البرق على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن إشارات البرق التي سجلتها الأقمار الصناعية قبيل مغرب اليوم الجمعة، هي على أجزاء من مناطق "الشرقية وجنوبي الرياض ونجران وعسير"، إلى جانب سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والاجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.


يأتي هذا في وقت توقعت فيه هيئات الأرصاد بسلطنة عُمان والإمارات، هطول كميات هائلة وغير مُعتادة من الأمطار خلال الـ 48 ساعة القادمة.

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