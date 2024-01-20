افتتاح مشروع توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب مع وادي العزيزية بالمدينة

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، عن افتتاح مشروع توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع وادي العزيزية بعد تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع. اضافة اعلان





افتتاح مشروع توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب



أهم أهداف المشروع



#المدينة_أمانة |

⁧#أمانة_المدينة تفتتح مشروع توسعة جسر

طريق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع

وادي العزيزية الذي يهدف لإنسيابية الحركة

المرورية من و إلى #مسجد_الميقات .



#المدينة_المنورة pic.twitter.com/NUFb8ZIuc7 — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) January 20, 2024

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": " أن مشروع توسعة الجسر يُعد واحداً من أهم مشاريع الأمانة لتنفيذ البنى التحتية".وتابعت الأمانة، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة، ويسهم في تحرير الحركة المرورية ورفع كفاءة التقاطع وسهولة التنقل بكل يسر لمسجد الميقات، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع.