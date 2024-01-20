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افتتاح مشروع توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب مع وادي العزيزية بالمدينة

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مشروع توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب
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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، عن افتتاح مشروع توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع وادي العزيزية بعد تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع.اضافة اعلان

افتتاح مشروع توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب


وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": " أن مشروع توسعة الجسر يُعد واحداً من أهم مشاريع الأمانة لتنفيذ البنى التحتية".

أهم أهداف المشروع


وتابعت الأمانة، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة، ويسهم في تحرير الحركة المرورية ورفع كفاءة التقاطع وسهولة التنقل بكل يسر لمسجد الميقات، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع.

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