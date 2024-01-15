اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم

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اكتملت مغادرة المجموعة الأولى من الدفعة الـ15 المشمولة بالاستضافة ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، مكة المكرمة متجهين إلى بلدانهم. اضافة اعلان

وذلك بعد أن أقاموا في المملكة عشرة أيام أدوا خلالها مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي الشريف ، ومواقع تاريخية وسياحية.





أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي



ضيوف الرحمن يغادرون المدينة إلى مكة



وعبر الضيوف عن سعادتهم بهذه الزيارة وتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، رافعين أكف الضراعة إلى المولى- عزوجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على استضافتهما لهم في البرنامج, منوهين بالبرنامج الذي يأتي في إطار الأعمال التي تقدمها المملكة منذ تأسيسها لخدمة الإسلام.مما يذكر أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة, قاموا خلال زيارتهم للمدينة المنورة التي استمرت نحو خمسة أيام-، بأداء الصلوات في المسجد النبوي الشريف، والتشرف بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيه الكريمين، كما صلوا في مسجد قباء.وزاروا أيضا شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومتحف عمارة الحرمين ، والتقاهم كذلك فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ.بعد ذلك غادروا المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، وقاموا بزيارة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض الوحي في حراء الثقافي، كما أقام البرنامج للمستضافين يوماً ترفيهياً بمتنزه الكر الترفيهي بالطائف.يشار إلى أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ يمثلون الدفعة الـ15، وتضم 250 ضيفًا يمثلون 14 دولة آسيوية،وهذه الدول هي ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا، كمبوديا، منغوليا.